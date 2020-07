Krefelder Stadtgeschichte : Ein Denkmal mit bewegter Geschichte

Krefeld Das Seyffardt-Denkmal erinnert an einen wichtigen Wohltäter der Stadt: Ludwig Friedrich Seyffardt. Vor 58 Jahren wurde es vom Ostwall an die Leyentalstraße versetzt. Es steht für eine außergewöhnliche Krefelder Erfolgsgeschichte.

Es ist die Blütezeit der Textilstadt Krefeld, die Samtweberei ist ein lukrative Geschäft. Seyffardt eröffnet Dependancen in Rheydt – und in London. Auch diese Unternehmen florieren. Mit 40 Jahren setzt der Seidenfabrikant sich zur Ruhe – oder wie es offiziell heißt: Er zieht sich weitgehend aus dem Geschäftsleben zurück. Denn Seyffardt liegen andere Dinge am Herzen. Der Vater von sechs Kindern will sich für das Wohl der Stadt, in der er eine neue Heimat gefunden hat, und für deren Bürger engagieren.

An seine zahllosen Verdienste für Krefeld erinnert ein Denkmal, das im wörtlichen Sinne eine bewegte Geschichte hat. Heute steht es etwas versteckt an der Leyentalstraße gegenüber dem Kaiser-Friedrich-Hain. Dort hat es nicht immer gestanden. Zu seiner Zeit hatten die Krefelder Seyffardt ein Denkmal am Ostwall gesetzt. Ein Sprecher der Stadt berichtet: „Das gut sieben Tonnen schwere Denkmal wurde 1962 in drei Teile zerlegt und vom Ostwall an diese Stelle platziert. Jener nördliche Teil des Krefelder Boulevards, der auf die Nordstraße trifft, wurde während des großen Bombenangriffs 1943 großflächig zerstört. Nur noch Vorkriegsaufnahmen erinnern an die einstige Herrlichkeit dieses Abschnittes. Mittig vor dem heutigen Polizei-Präsidium befand sich das Seyffardt-Denkmal als Überbleibsel einer prachtvollen Zeit.“