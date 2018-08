Lowell Group zieht mit 180 Mitarbeitern von Krefeld nach Ratingen

Wirtschaft : Zyklop Inkasso zieht mit 180 Mitarbeitern weg

Die Zyklop Inkasso Gesellschaft ist seit rund 25 Jahren in Krefeld ansässig. Bis Dezember 2017 arbeiteten die Beschäftiten in einem Gebäude am Kreuzweg in Linn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Firmen der Lowell-Gruppe aus Krefeld und Düsseldorf ziehen an einen neuen Standort in Ratingen. Ende März, Anfang April 2019 wechseln rund 180 Mitarbeiter der Zyklop Inkasso- und der Tesch Inkasso Finance GmbH von der Kimplerstraße in Fischeln über den Rhein ins frühere LG Electronics Gebäude.

Vor wenigen Tagen wurde die Belegschaft der beiden Tochtergesellschaften der Lowell-Gruppe in Krefeld über die Pläne der Unternehmensführung informiert. Die Zyklop Inkasso- und die Tesch Inkasso Finance GmbH aus Fischeln werden mit der Sirius Inkasso GmbH aus Düsseldorf an einem neuen Standort in Ratingen zentral untergebracht.

„In den vergangenen drei Jahren hat sich Lowell insgesamt sehr dynamisch entwickelt. Zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung gehört es allerdings auch, die etablierten Gegebenheiten, Strukturen und Prozesse kontinuierlich zu hinterfragen und nach Möglichkeit zu verbessern“, informierte Ricky Rissel, Chief Operating Officer (COO) bei Lowell für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Für den in die Jahre gekommenen Standort in Düsseldorf sei das Unternehmen schon seit längerem auf der Suche nach einer Alternative, die aktuellen Standards der Arbeitsplatzgestaltung entspreche sowie bessere und effizientere Formen der Zusammenarbeit ermögliche. Gleichzeitig sei die „Unzufriedenheit über die Gegebenheiten am Standort Krefeld“ hinlänglich bekannt: Die bisherigen Räumlichkeiten dort erfüllten die Bedürfnisse nicht mehr.

Inkasso-Gesellschaften der Lowell-Gruppe ziehen Ende des ersten Quartals 2019 aus den Büros an der Kimplerstraße in Fischeln aus und ziehen in neue Räume nach Ratingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

„Nach der Logik, dass wir gemeinsam stärker sind, haben wir nun die einmalige Chance ergriffen, die Standorte Düsseldorf und Krefeld in Ratingen zusammenzuführen, wo wir ins ehemalige LG Electronics Gebäude einziehen können“, berichtete Ryssel. Der Umzug für die Düsseldorfer Kollegen werde voraussichtlich Ende des Jahres, Anfang 2019 stattfinden. Nach jetziger Planung würden die Kollegen des bisherigen Standorts in Krefeld an der Kimplerstraße gegen Ende des ersten Quartals 2019 nachziehen.

Die Lowell-Gruppe ist im August 2015 durch den Zusammenschluss der GFKL, führender Dienstleister für Forderungsmanagement in Deutschland, und der britischen Lowell Group entstanden. Durch die Fusion der beiden Finanzspezialisten ist nach eigenen Angaben einer der größten Anbieter im Bereich Forderungsmanagement in Europa entstanden. Die beiden Unternehmen betreuten direkt nach der Fusion gemeinsam rund 15 Millionen Schuldner und bieten diesen Zahlungsvereinbarungen an. Lowell hat sich dabei auf den Kauf von Kreditportfolios und die Datenanalyse spezialisiert. Das Unternehmen kauft zahlungsgestörte Verbraucherkredite von Firmen aus verschiedenen Branchen, darunter Banken, Einzelhändler und Versorger



Die Zyklop Inkasso GmbH ist seit rund 25 Jahren in Krefeld ansässig und saß bis zum Dezember des Vorjahres in einem Gebäude in Linn am Kreuzweg. Die Mitarbeiter betreuen Kunden überwiegend aus den Branchen Handel und Handwerk und aus dem Mittelstand. Die Tesch Inkasso Finance GmbH ist 2013 von Tönisvorst an die Kimplerstraße umgezogen. Ihr Branchenschwerpunkt liegt bei Telekommunikationsunternehmen, Banken, Versicherungen, E-Commerce und Handel.

„Wir bringen unsere Teams zusammen, fördern einen übergreifenden Austausch, und das auf Basis unseres nach Competence Centern ausgestalteten, kundenbezogenen Geschäftsansatzes. Größere Einheiten sind besser geeignet, um in Phasen des Wachstums zusätzliche Kunden aufnehmen und erfolgreich bearbeiten zu können. Und wenn es mal nicht so gut läuft, lässt sich das in größeren Einheiten auch besser abfedern“, erklärte Ryssel.

An den Gesellschaftsstrukturen werde sich bis auf weiteres nichts ändern. Gleichwohl bleibe es auf allen Ebenen ein Ziel, Komplexität zu reduzieren, wo immer es sich anbiete. Das mache vor Gesellschaftsstrukturen nicht Halt und werde die Geschäftsführung auch in Zukunft beschäftigen.

„Uns ist völlig bewusst, dass mit den Umzügen nach Ratingen Veränderungen für alle verbunden sind – für den einen größer, für den anderen kleiner. Mit den Arbeitnehmervertretungen sind wir bereits im Gespräch, um für unsere Kollegen Angebote und Pakete zu definieren, die ihnen den Wechsel leicht machen und eventuell auftretende Nachteile kompensieren“, verspricht Ryssel.