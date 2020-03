Logistik-Unternehmer : Lothar Krenge hält die Lieferkette intakt

Unternehmer Lothar Krenge beugt mit einem maßgeschneiderten Konzept dem Betriebsstillstand in seinem internationalen Liefergeschäft vor. Foto: Bönders und Krenge/Andreas Bischof Tel.+49(0)171285

Krefeld Krefeld hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Logistik-Hotspot entwickelt. Die Unternehmen haben in den aktuellen Zeiten der Corona-Krise eine besondere gesellschaftliche Gesamtverantwortung. Sie müssen unter anderem dafür sorgen, dass Lieferketten funktionieren und Regale in den Lebensmittelläden aufgefüllt werden können. Lothar Krenge ist ein Beispiel für einen Unternehmer mit Weitblick.

Hamsterkäufe sind das beste Beispiel dafür, dass einige Menschen in Zeiten der Corona-Krise einen Zusammenbruch der Versorgung befürchten. Auch die Wirtschaft benötigt Rohstoffe und Zulieferer, um weiter produzieren und ihre Waren herstellen zu können. Ohne Logistik, Spediteure und funktionierende Lieferketten gäbe es Probleme. Lothar Krenge, geschäftsführender Gesellschafter der internationalen B+K Group, die sich aus der Spedition Bönders GmbH entwickelt hat, ist ein positives Beispiel für einen vorausschauend tätigen Unternehmer aus der wichtigen Branche.

Die Krefelder Spedition Bönders hat umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Mitarbeiter vor dem Virus zu schützen und das internationale Liefergeschäft aufrecht zu erhalten. Krenge will nicht tatenlos zuschauen, wie das Logistikunternehmen als Folge der Corona-Epidemie die Kontrolle über das Geschäft verliert. „Der Schutz unserer 430 Mitarbeiter und die ungestörte Abwicklung der Aufträge für die Großkunden sind mir wichtig“, sagt er. Deshalb habe das Unternehmen umfassende Maßnahmen ergriffen, um einerseits den Mitarbeitern Verhaltensmaßnahmen an die Hand zu geben und andererseits den internationalen Logistikverkehr aufrecht zu erhalten.

Info Logistik ist ein Wirtschaftszweig Logistik ist ein Wirtschaftszweig oder eine betriebliche Funktion in Organisationen, die sich mit der Planung, Steuerung, Optimierung und Durchführung von Güter-, Informations- und Personen­strömen befassen.

Laut Krenge verfügt das Unternehmen schon seit Jahren über einen Maßnahmenplan, damit das Geschäft im Notfall nicht stillsteht. Er sieht vor, dass die kaufmännischen Führungskräfte per Smartphone und Laptop auch zu Hause arbeitsfähig bleiben und die Lkw-Fahrer telefonisch informiert werden, wenn sie nicht an den Hauptstandort in Hafennähe an der Bataverstraße zurückkehren können.

„Diesen Notfall konnten wir in den letzten Jahren bei Großbränden beim Nachbarn Compo erfolgreich üben, als Polizei und Feuerwehr uns aufforderten, innerhalb von fünf Minuten unser Firmengelände zu evakuieren“, berichtet Krenge. Das Geschäft sei von den Kaufleuten von zu Hause nahtlos weitergeführt worden und die Lkw-Fahrer habe man auf Parkplätze an benachbarten Standorten umdirigiert.

Wegen der Corona-Epidemie habe die Unternehmensleitung jetzt zusätzliche und vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Um mögliche Einschränkungen der Arbeit im Betrieb zu vermeiden, wurde das interne Team für Informationstechnik (IT) beauftragt, weitere Laptops und Handys zu ordern, um weitere Abteilungen wie die Disposition und die Buchhaltung entsprechend EDV-technisch auszustatten. Krenge: „Damit sind ab sofort alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt in der Lage, auch außerhalb des angestammten Arbeitsplatzes untereinander und mit den Kunden zu kommunizieren.“

„Die alternative Arbeit im Homeoffice passt im Übrigen zu unserer Unternehmenskultur eines familienfreundlichen Betriebs“, sagt der Firmenchef. Mit diesem Titel war das Unternehmen 2015 ausgezeichnet worden. Auch in den Folgejahren landete es in diesem Wettbewerb mehrfach auf den vorderen Plätzen. Nachdenklich gemacht habe ihn, dass eine in einem Fernsehmagazin aktuell veröffentlichte Rangliste der in Zeiten von Corona wichtigsten Berufe nach Feuerwehr, Polizei und medizinischen Tätigkeiten der des Lkw-Fahrers sei. Schließlich besteht der Fuhrpark der Spedition aus 50 Lastwagen. „Eine funktionierende Logistik ist gerade in Notzeiten wichtig, um die Versorgung von Menschen mit lebenswichtigen Gütern und von Betrieben mit Produktionsgütern und Ersatzteilen sicher zu stellen.“