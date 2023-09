Lost Places in Krefeld Die Jäger der verlorenen Plätze – Porträt einer außergewöhnlichen Szene

Eingeworfene Fenster und Tapeten, die von den Wänden blättern, dazwischen ein einsamer VRR-Netzplan im verstaubten Schaukasten: So sieht der alte Bahnhof Linn von innen aus. Zumindest zeigen es die Bilder von Fotografen, die diesen Lost Place in den vergangenen Jahren besucht haben und ihre Eindrücke bei Facebook teilen. Sogenannte Lost Places – verlassene oder direkt übersetzt „verlorene Orte“ – ziehen mit ihrer teils geheimnisvollen oder gar unheimlichen Szenerie immer mehr Menschen an – offenbar auch in Krefeld.