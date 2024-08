Gegen den Fachkräftemangel Lossprechung bei Kleinlosen: Krefeld hat jetzt 20 neue Tischler-Gesellen

Krefeld · 20 neue Tischler wurden von der Handwerkskammer in einer feierlichen Lossprechungsfeier in den Gesellenstand entlassen. Die Handwerker werden als Fachkräfte dringend am Markt gebraucht.

06.08.2024 , 17:00 Uhr

Die 20 Gesellinnen und Gesellen wurden beim Haus Kleinlosen losgesprochen. Viele werden nun die Meisterschule besuchen. Foto: Kreishandwerkerschaft

Das Handwerk hat auf breiter Front ein Fachkräfte- und Nachwuchsproblem. Umso wichtiger sind die Auszubildenden, die die Berufe ergreifen wollen. 20 von ihnen wurden nun von der Handwerkskammer in den Gesellenstand erhoben und stehen fortan dem Arbeitsmarkt zur Verfügung: Die Tischler des Bezirks Krefeld wurden in einer Feierstunde im Haus Kleinlosen in Verberg losgesprochen. Dirk Kosanke, Obermeister der Tischler-Innung Krefeld, lobte die erfolgreichen Absolventen der Gesellenprüfung und beglückwünschte sie. „Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung, ich gratuliere aber auch zum gewählten Beruf.“ Was ein Tischler baue und gestalte, zeichne sich in der Regel durch eine große Langlebigkeit aus, fügte der Obermeister hinzu. Auch Handwerkskammer-Geschäftsführer Christian Henke schloss sich den Glückwünschen an. „Ob bei der künftigen Arbeit, beim eventuellen Besuch der Meisterschule oder einem eventuellen Studium: Bleiben Sie neugierig“, appellierte er aber auch an die jungen Fachkräfte. Den besten Abschluss des Jahrgangs legte Christoph Kaluza von der Legno Tischlerei GmbH hin. Und auch den Azubi-Wettbewerb „Die gute Form“ entschied der neue Geselle für sich. Trotz des damit bewiesenen Talents will er dem Beruf aber zunächst nicht treu bleiben, sondern hat sich für ein Hochbau-Architekturstudium an der Fachhochschule Düsseldorf eingeschrieben. Rang Zwei in der Prüfung belegte Robert Rickers von der Möbeltischlerei Daniel Sack. Sein Gesellenstück war ein Bett, dem er den passenden arabischen Namen Naema (die Ruhige) gegeben hatte. Als Drittplatzierte wurde Lona Jänichen ausgezeichnet. Die Auszubildende der Lieblingsholz GmbH & Co. KG hatte zunächst Bauingenieurwesen studiert, ehe sie in der Tischlerei ihr Glück fand. Die 22-Jährige beweist mit ihrer starken Leistung einmal mehr, dass das Handwerk längst keine reine Männerdomäne mehr ist, sondern Frauen hier absolut ebenbürtig sind. Sie hatte ein Sideboard erstellt, das inzwischen in ihrer Wohnung steht. Für die jungen Gesellen stehen nun unterschiedliche Wege an. Manche wollen zunächst in ihren Ausbildungsbetrieben bleiben, andere entscheiden sich für ein Studium, bei dem die Lehre zunächst eine Basis sein soll. Einige weitere entscheiden sich für die Meisterschule. Doch welchen Weg sie auch immer gehen: Mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Handwerk sind ihre Berufsaussichten in jedem Falle gut. Die Fachkräfte werden, wie erwähnt, dringend gebraucht.

(svs)