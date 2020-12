Lockdown in Krefeld : Eingeschränkte Erreichbarkeit der Verwaltung

Lockdown in Krefeld

Nur in dringenden und unabweisbaren Notfällen können fertige Ausweise und Reisepässe vom 28. bis 30. Dezember in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr im Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, abgeholt werden. Foto: Joachim Niessen

Das städtische Gesundheitsamt und der Kommunale Ordnungsdienst bleiben mit ihren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Einsatz. Das Standesamt bietet einen Notdienst für die Anzeige von Sterbefällen.

Das städtische Gesundheitsamt bleibt mit seinen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Einsatz. Auch die Rufnummer 02151 / 86 19 70 0 und der Online-Kalender zur Terminvereinbarung für das Zentrale Diagnosezentrum sowie die Corona-Hotline 02151 / 862222 werden erreichbar sein. Die Heimaufsicht (WTG-Behörde) des Fachbereichs Soziales, Senioren und Wohnen ist aufgrund der Corona-Lage durchgängig einsatzbereit. Ebenfalls geschlossen sind die Mediothek (bis einschließlich 11. Januar) und die VHS. Für die Sportstätten und die Museen gelten weiterhin die besonderen Regelungen der Coronaschutzverordnung, sie bleiben also zu. Natürlich wird auch die Feuerwehr ganz normal im Dienst sein.

Auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) wird auf die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet achten, insbesondere die Einhaltung der Regeln zum Coronaschutz. Er ist zwischen dem 24. Dezember und dem 9. Januar an allen Tagen unterwegs und an folgenden Tagen zwischen 10 und 19 Uhr direkt unter der Durchwahl 0 21 51 / 86 22 25 erreichbar: Donnerstag, 24., Montag 28., und Mittwoch 30. Dezember, Samstag 2., Montag 4. und Samstag 9. Januar. Die Notschlafstelle für Wohnungslose an der Feldstraße ist ebenfalls durchgehend geöffnet.