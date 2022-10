Unfall in Inrath : Lkw-Fahrer von Lkw schwerverletzt

Krefeld Bei dem Versuch, einen ins Rollen geratenen Lkw unter Kontrolle zu bringen, ist am Mittwoch in Inrath ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Lkw-Fahrer aus seinem Lkw ausgestiegen, als der mit einem Anhänger versehene Wagen ins Rollen geriet.

Der Mann wollte schnell wieder einsteigen und den Wagen unter Kontrolle bringen – doch das misslang, und der Mann wurde zwischen dem Lkw und einem Pkw eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Lkw rollte gegene eine Hauswand, der Anhänger ragte kurz in die Straße hinein. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Unfall ereignete sich auf einem Grundstück an der Weyherhofstraße in Inrath.