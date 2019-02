In seiner Ansprache im Rathaus hat Bundespräsident Steinmeier Krefeld als Sportstadt und Stadt des Bauhauses gewürdigt. Er erläuterte seine Idee, einen Wettbewerb auszurichten, mit dem die demokratische Debatte im Land wieder an Qualität gewinnen soll. Ziel sei es, wieder mit denen zu reden, denen Politik nicht so ganz nah sei. Aus Krefeld seien ganz wunderbare Ideen dazu gekommen.