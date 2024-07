Literatur in Krefeld Plausch mit den Unabhängigen - Leser treffen Verlagsteams

Der „Sieger“ der Abstimmung wird dann am 26. November in der Bar Gloriette am Westwall in Lesungen und Gesprächen vorgestellt. „Als Gäste reisen der Verlagsleiter an, der im Fall dieser drei Verlage jeweils vor Jahrzehnten den Verlag auch selbst gegründet hat, und zwei Autorinnen und Autoren, die aus ihren neuen Romanen vorlesen werden“, teilt Hoeps mit.