Krefeld ist nominiert Niederrheinisches Literaturhaus steht auf der Shortlist des ZukunftsGut-Preises

Das Literaturhaus, das seinen Sitz an der Gutenbergstraße hat, tritt in der Gruppe „Urbaner Raum“ gegen zwölf Mitbewerber an. Darunter sind so renommierte Häuser wie die Deutsche Oper am Rhein, das Düsseldorfer Schauspielhaus und die Tonhalle in Düsseldorf, aber auch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig und das Stadtmuseum Tübingen.