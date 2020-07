Literatur in Krefeld : Literatur-Sommer mit Pablo Nerudas Tochter

Die Autorin Hagar Peeters nach der Verleihung des Fintro Literaturpreises, mit dem Belgien Werke in niederländischer Sprache auszeichnet. Foto: imago/Belga/imago stock&people

Krefeld Die niederländische Autorin Hagar Peeters liest aus ihrem gefeierten, strittigen Roman „Malva“ über Pablo Nerudas verheimlichte Tochter. Das Buch rüttelt stark am Thron des Literatur-Nobelpreisträgers.

Ein Kind, das sich selbst als Semikolon sieht, ist zweifellos eine tragische Figur. Und liefert edelsten Stoff für Romanciers. Malva Marina Trinidad Reyes übernimmt die Beschreibung von ihrem Vater, der behauptet habe, der Strichpunkt sei charakteristisch gewesen „für die Gestalt, die ich auf Erden war, mit meinem kleinen Körper, wie ein Komma, ein krummer Strich, ein gewundener Wurm, und mit meinem immer mehr anschwellenden Schädel, wie ein grotesker Punkt, der sich selbst entstieg und dem Himmel entgegenwuchs; jenem einen großen, mich nun doch beherbergenden Jenseitshimmel“. So äußert sich die Titelfigur in Hagar Peeters Roman „Malva“.

Malva, das Mädchen mit dem tragischen Schicksal, ist mit acht Jahren verstorben. Es litt an Hydrocephalus – oder wie der Volksmund sagt: an einem Wasserkopf. Der Vater konnte mit diesem „Makel“ offenbar nicht umgehen, er hat Frau und Tochter verlassen. Pikant: Der Vater ist Pablo Neruda, Literatur-Nobelpreisträger, sprachgewaltiger Lyriker, Ikone der chilenischen Dichtung. Die Niederländerin Hagar Peeters rechnet mit ihm, dem hartherzigen Vater, in „Malva“ unerbittlich ab.

Info Ikone chilenischer Literatur: Pablo Neruda Foto: WDR / dpa/WDR Pablo Neruda (12. Juli 1904 - 23. September 1973) hieß mit bürgerlichem Namen Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto. Seinen Künstlernamen wählte er nach dem Komponisten Pablo de Sarasate und dem tschechischen Dichter Jan Neruda. Er ist der bedeutendste Dichter Chiles und setzte sich vor allem gegen den Faschismus in seinem Heimatland und in Spanien einsetzte. Er ist mit vielen Preisen dekoriert worden. 1971 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Seine frühen Gedichte sind von der europäischen Avantgarde beeinflusst, auch Rimbaud und Walt Whitman haben ihn stilistisch geprägt. Seine Autobiografie „Ich bekenne, ich habe gelebt“ ist in Deutschland postum erschienen. Die Ursache seines Todes ist umstritten. Offiziell ist Herzversagen angegeben, aber es halten sich hartnäckig Gerüchte, Neruda sei ermordet worden.

Es ist ein aufwühlendes Buch. Eines, das hohe Wellen schlägt. Man darf sich also freuen auf den 13. August, wenn Hagar Peeters in der Fabrik Heeder daraus lesen wird.

Es ist der letzte der beiden Abende, mit denen das deutsch-niederländische Lesefestival „Literarischer Sommer“ in Krefeld Station macht. 13 Städte zwischen Rhein und Maas sind in diesem Jahr vom 29. Juli bis 9. September beteiligt. Einige Veranstaltungen wurden wegen Corona gecancelt, andere ins Internet verlegt. In Krefeld gibt es nur zwei Termine, aber immerhin live und vielversprechend: Am 6. August liest Michael Roes im Elfrather Golf- und Country Club aus „Melancholie des Reisens“.

Hagar Peeters ist in ihrem Heimatland ein Star der Gegenwartsliteratur. Die 48-Jährige hat über den berüchtigten niederländischen Ein- und Ausbrecher Gerrit de Stotteraar promoviert, war Rapperin und ist sprach- und bildmächtige Lyrikerin. Ihre Gedichte wurden unter anderem von Herman van Veen vertont und mit den wichtigen niederländischen Poesiepreisen gekürt. Für ihren ersten Roman „Malva“, 2015 veröffentlicht und 2018 ins Deutsche übersetzt, hat sie den belgischen Fintro-Literaturpreis und den Opzij-Literaturpreis, mit dem die Niederländer Autorinnen auszeichnen, die in ihrem Werk besonders für Frauen und Emanzipation eintreten.

Das tut Peeters in „Malva“. Sie gibt der Tochter, die Neruda in seinen Biografien konsequent verschwiegen hat, eine Stimme: Sie lässt sie aus dem Jenseits sprechen. Und das rüttelt erheblich am Thron des Nobelpreisträgers. Selbst Kritiker, die ihm seine Parteinahme für den Kommunismus vorwarfen, haben seine Qualität als Dichter und Lyriker, der sich zum Sprachrohr für Arme und Unterdrückte machte, nicht in Frage gestellt. Peeters’ Buch ist also fast ein Sakrileg, allerdings eines in berückend packender Sprache.

Und es ist auch eine Aufarbeitung der eigenen Biografie. Malva wendet sich aus dem Reich der Toten an die Schriftstellerin, zieht sie quasi ins Buch hinein. Denn auch Hagar Peeters hat unter einem abwesenden Vater gelitten: Der Soziologe Herman Vuijsje war während ihrer ersten elf Jahre ständig im Ausland und hat in Chile an der Beerdigung Nerudas teilgenommen. Das Buch ist vielleicht auch das Lecken ihrer eigenen Wunden, das literarisch allerdings berührende Nebenwirkungen hat. Ihre Sprache hat Sog. Und wer den lateinamerikanischen magischen Realismus schätzt, wird seine Freude haben. Hagar Peeters fährt eine große Personnage auf: Da sind die Tochter von James Joyce und der Sohn von Arthur Miller, die wegen ihrer geistigen Behinderungen von ihren Vätern ebenfalls abgelehnt worden sind. Auch den kleinwüchsigen Oskar Matzerath aus Grass’ „Blechtrommel“ stellt die Autorin Malva zur Seite. Sokrates, Goethe und Roald Dahl tauchen auf – es ist eine surreale Fundgrube für Leser.