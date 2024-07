Krefeld-Finale des Literarischen Sommers Über Menschen, die am Einschlafen scheitern

Im Roman geht es um eine junge Frau, Eliza, die ihrem Freund nach Stavanger in Norwegen folgt und dort am Institut für Schlaflosigkeit forscht. Eliza leidet selbst an Schlaflosigkeit. In einer schlaflosen Nacht neben ihrem schlafenden Partner denkt sie darüber nach, ob sie vielleicht an der Seite eines anderen Partners besser schlafen würde, ob es nicht einen direkten Zusammenhang geben könnte zwischen Schlaflosigkeit und dem falschen Partner. Als der sie verlässt, kommt eine weitere Frage hinzu: Was soll sie nun machen? In einem fremden Land bleiben ohne Freunde und neue Forschungsergebnisse?