Linn: Burgkämpfe mussten wegen Unwetterwarnung ausfallen

Krefeld Wegen einer NINA-Unwetterwarnung mussten die beleibten Burgkämpfe abgesagt werden. Die Schützen ließen es sich nicht verdrießen und feierten ausgelassen im Festzelt. Ein richtiges Unwetter gab es nicht.

Lange Gesichter herrschten gestern Nachmittag rund um das Linner Schützenfest vor, denn aufgrund einer Unwetterwarnung wurde der freudig erwartete Höhepunkt des Festes, gerade für Zuschauer, die traditionelle Burg-Erstürmung, abgesagt. Nach wochenlanger Hitze und Trockenheit kehrten ausgerechnet zum Montag Regen und vor allem Gewitter zurück an den Niederrhein, was die Linner um das beliebte Spektakel brachte. „Natürlich sind wir alle enttäuscht und traurig. Aber am Ende geht halt die Sicherheit vor. Der Warndienst NINA hatte eine Unwetterwarnung explizit für Linn herausgegeben. Daraufhin haben wir uns mit der Polizei und der Feuerwehr besprochen und lange hin und her überlegt. Aber irgendwann mussten wir eine Entscheidung treffen“, sagte die Geschäftsführerin des Vereins, Doris Heisterbach.