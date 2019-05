Krefeld : Linke-Ikone Gysi wird Steckenpferdritter

Die Bütt liegt ihm im Blut: Gregor Gysi im Aachener Narrenkäfig bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst im Februar 2017. Am 24. Januar 2020 wird Gysi in Krefeld das Närrische Steckenpferd verliehen. Foto: picture alliance / Henning Kaise/Henning Kaiser

Krefeld Ein Coup: Ironie ist das Markenzeichen des Linke-Politikers. Am Steckenpferdritter-Abend trifft er auf Armin Laschet, der in Krefeld bewiesen hat, dass er Gysi an Schlagfertigkeit in nichts nachsteht. Ein Porträt aus rheinischer Sicht.

(vo) Mit Gregor Gysi als Steckenpferdritter 2020 ist der Prinzengarde ein echter Coup gelungen. Ironie und Witz gehören zu Gysis politischem Profil wie zu kaum einem anderen deutschen Spitzenpolitiker. Das ist zum einen eine Gabe, das war zum anderen immer auch Teil der politischen Überlebensstrategie Gysis: Kritik und Anfeindungen hat er gerne ironisch unterlaufen. „Wer die deutsche Einheit haben will, muss sich auch mit mir abfinden. Billiger ist sie nicht zu haben“, hatte er 1996 zu Angriffen auf seine Person gesagt. Esprit – das war seine intellektuelle Mimikry, sein Versuch, die SED-Nachfolgepartei PDS im demokratischen Diskurs zu positionieren.

Gysi wurde so zur Ikone einer Partei, die sich über mehrere Häutungen von der SED-Vergangenheit entfernt und heute in der Partei „Die Linke“ aufgegangen ist. Fragen nach ihrer demokratischen DNA muss sie sich kaum noch gefallen lassen. Die „Linke“ ist eben weit links von der SPD, an ihren Rändern zwar offen zu anti-demokratischen sozialistischen Ideen, doch wird sie im Kern als Teil des demokratischen Spektrums akzeptiert – anders als die AfD, die sich tiefem Misstrauen in ihre demokratischen Substanz ausgesetzt sieht.

Info Verleihung ist im Januar 2020 Die Ehrung Das närrische Steckenpferd wird seit 1989 verliehen - erster Preisträger war der verstorbene Politiker Jürgen W. Möllemann. Am 24. Januar 2020 wird die Galasitzung der Krefelder Prinzengarde im Seidenweberhaus abgehalten; es sind nur noch wenige Restkarten zu haben. Eintrittskarten gibt es über die Homepage der Prinzengarde unter www.prinzengarde-krefeld.de

Das alles ist für die Linke ein erheblicher Erfolg, zu dem Gysi als intellektuelles Funkenmariechen maßgeblich beigetragen hat. Mit der kühlen, humorfreien Verkniffenheit einer Sahra Wagenknecht wäre die PDS wohl nie im Westen angekommen. Wie sagte Gysi 2001 als Spitzenkandidat der Berliner PDS im Wahlkampf: „Die Stadt ist so pleite, dass man sie jetzt auch uns anvertrauen kann.“ Selbstironie als Entwarnung. Langfristig hat es gewirkt.

Heute ist Gysi nicht gerade ein Polit-Renter, doch hat er sich weitgehend aus Spitzenämtern zurückgezogen. 2015 gab er den Fraktionsvorsitz der Linken ab, auch aus gesundheitliche Gründen: 2004 erlitt er gleich drei Herzinfarkte. Die Politik – sowohl der Druck von außen, erst recht die innerparteilichen Konflikte, die er selbst als hasserfüllt skizzierte – forderte wohl ihren Tribut. Was blieb, war sein Esprit.

2017 bekam er dann auch seine erst karnevalistische Auszeichnung: Er wurde Ordensritter „wider den tierischen Ernst“ in Aachen. Das sei für ihn, gab er damals zu Protokoll, die „wichtigste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland“. Wer die Berichte darüber liest, der weiß: Gysi hat, wie man neudeutsch sagt, den Saal gerockt. Das Aachener Publikum hat ihn bejubelt.

Dazu kam die wohl schönste Kombination des Nicht-Kombinierbaren, die sich in der deutschen Politik vorstellen lässt: Sein Laudator musste ausgerechnet CSU-Chef Markus Söder sein. Betonung auf „musste“. Söder kam nämlich nicht leibhaftig nach Aachen, sondern ließ sich per Videobotschaft auf die Bühne des Aachener Eurogress schalten. Söder tat sich schwer. „Was kann ich CSU-ler aus Bayern Positives über Kommunisten aus Berlin sagen?“, sagte er, „uns trennen maximale Dinge, politisch betrachtet, Galaxien“. Zu den witzigeren Bemerkungen zum Vergleich Söder-Gysi gehörte der Satz: „Er ist 30 Zentimeter kürzer.“ Wer wollte, konnte daraus Ironie hören. Musste man aber nicht. Apropos Größe. Gysi wäre nicht Gysi, wenn er nicht auch irgendwann mal etwas zu seiner Größe gesagt hätte: „Ich bin entgegen allen Gerüchten nicht klein, sondern kurz. Und wenn man kurz ist, muss man eine große Fresse haben, weil man sonst gar nicht wahrgenommen wird.“

Dieser Gysi also kommt nach Krefeld, und als Krefelder wird man in schönster rheinischer Dialektik sagen dürfen: Wenn der Aachener Orden die „wichtigste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland“ ist, dann ist die Erhebung in den Stand des Steckenpferdritters die allerwichtigste Auszeichnung Deutschlands. Laudator wird bekanntlich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sein. Laschet hat in diesem Jahr in Krefeld gezeigt, dass auch er einen Saal rocken kann. In seiner Replik auf die teils ätzend scharfe Laudatio von ARD-Chef Rainald Becker hat Laschet improvisierend pariert – und Jubel eingeheimst.