Buch über die Aufklärung : Ein fabelhaftes Buch über die Aufklärung

Armin Wernsing mit seinem Buch „Licht und Lüge. Aufklärung in Frankreich“. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Wir würdigen ein Buch des Krefelder Lehrers Armin Volkmar Wernsing, das schon längst hätte gewürdigt werden müssen. Eine späte Verbeugung.

Es geht um ein fabelhaftes Buch und um eine Wiedergutmachung. Das Buch des Krefelder Lehrers und Publizisten Armin Volkmar Wernsing mit dem Titel „Licht und Lüge. Aufklärung in Frankreich“ erschien vor fünf Jahren, es sollte vorgestellt werden, blieb aber liegen. Und liegen. Und liegen. 358 Seiten lesen sich halt nicht mal eben, und ’reinschnuppern wäre dem Werk nicht gerecht geworden. Jetzt endlich sind die Seiten gelesen, und man kann dem Buch nur viele Leser wünschen. Außerdem geht es um eine dringend gebotene Verbeugung vor einem Autor.

Buchcover von „Licht und Lüge. Aufklärung in Frankreich“, 358 Seiten, Verlag Königshausen & Neumannn. Foto: Verlag Königshausen & Neumann

Wernsing, promovierter Romanist, hat zum einen ein Lehrbuch für Studierende geschrieben. Aber was heißt schon Lehrbuch! Nichts ist trocken an diesem Buch, es geht nicht darum, Stoff zum Pauken zuzurichten. Es geht um leidenschaftliches Lesen, um Mitdenken, darum, Bezüge zu unserer Zeit herzustellen. Wernsing breitet vor dem Leser das Panorama eines Jahrhunderts aus, das in die weltumstürzende Französische Revolution mündet. Zum anderen ist dieses Buch ein dringliches, vielleicht gar: verzweifeltes, auf jeden Fall leidenschaftliches Plädoyer für eine neue, eine erneuerte Aufklärung, denn Wernsing sah viele Anzeichen, dass die Vernunft auf dem Rückzug ist.

Armin Volkmar Wernsing mit Mitte 20: Die Liebe zu Frankreich hat sein Leben beruflich wie privat geprägt. Er hat ein fabelhaftes Buch über die Aufklärung in Frankreich geschrieben. Seine Frau ist Französin. Foto: Wernsing

Info Das Buch von Armin Volkmar Wernsing Das Buch: Armin Volkmar Wernsing: Licht und Lüge. Aufklärung in Frankreich, erschienen im Verlag Königshausen & Neumann, 358 Seiten, neu 48 Euro, auch gebraucht erhältlich. Über den Autor: Armin Volkmar Wernsing, Jahrgang 1941, studierte Romanistik und Germanistik in Freiburg und Grenoble, wurde Lehrer am Gymnasium, dann Ausbilder von Französischlehrern: Er verfasste einige Lehrwerke, wissenschaftliche Aufsätze und eine Grammatik des Französischen und promovierte in Gießen über „Kreativität im Französischunterricht“. Wernsing starb 2017 mit 76 Jahren.

Als Lehrer – er hat von 1969 bis 2006 am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Deutsch und Französisch unterrichtet – hat er sich gegen den Trend gestemmt, die Schule zur berufsvorbereitenden Anstalt zu machen; er pochte im Gegenzug auf das Ideal humanistischer Menschenbildung. „Er verstand sich sehr als Aufklärer“, berichtet sein Freund und publizistischer Wegbegleiter Pierre Sommet, „als Humanist und Atheist“. Dummheit und Mittelmaß konnten ihn aufregen, die Kirche aber habe er, obgleich ohne Glauben an Gott, für ihr soziales Engagement wertgeschätzt und unterstützt.

Wernsing war publizistisch sehr aktiv. Er hat ein Buch zur Entstehung von Trivialliteratur geschrieben (mit Wolf Wucherpfennig: Die Groschenhefte: Individualität als Ware), er hat in renommierten Fachzeitschriften wie „Wirkendes Wort“ oder der „Germanisch-romanischen Monatszeitschrift“ Aufsätze publiziert, eine französische Grammatik und didaktische Schriften veröffentlicht. Die Liste ist beachtlich.

Sein letztes und größtes Werk ist ohne Zweifel das Buch über die französische Aufklärung; ein Vermächtnis. Wernsing schreibt kein aufgeblähtes Lexikon, in dem Name um Name, Zahl um Zahl abgearbeitet werden. Er führt – flüssig schreibend, fein argumentierend und klug den Leser führend – in ein Jahrhundert dramatischen Denkens ein. Am Ende sind einem dennoch alle wichtigen historischen, literarischen und philosophischen Ereignisse und Personen begegnet.

Ein Beispiel für die Art, wie Wernsing sich nicht mit lexikalischem Wissen begnügt, sondern mit- und zu Ende denkt: Er berichtet über Rousseaus Unterscheidung vom „Glück des Einzelnen“ und dem „Glück der Einzelnen in ihrer Gesamtheit“. In einer fulminanten Kritik verdeutlicht er, wie gefährlich und wirkmächtig diese Unterscheidung war: Von ihr, so Wernsings These, führt ein Weg in die totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts, in denen der Einzelne und sein individuelles Glück nichts und eine wie auch immer gefasste Gesamtheit alles ist. „Es ist schwer nachzuvollziehen“, schreibt Wernsing in beißendem Sarkasmus, „wie viele der deutschen Soldaten in Stalingrad dieses Glück der Einzelnen in ihrer Gesamtheit empfunden haben mögen, als sie von Hitler geopfert wurden. (...) Die feinsinnige Unterscheidung zwischen dem Glück des Einzelnen und dem Glück der Einzelnen in ihrer Gesamtheit verliert in der Praxis jeden Sinn und ist anfällig für diktatorische Staatsformen mit totalitärer Kontrolle der Bürger.“ Die Aufklärung gebiert eben auch die Ungeheuer, die sie verraten. Der Autor Wernsing ist keine Sekunde blind vor Verehrung für ein durchaus verehrungswürdiges Jahrhundert.

Zu den frappierenden Zügen seiner Erzählung gehören soziale und sozialgeschichtliche Hinweise. Wernsing berichtet immer wieder, wie bitterarm die Leute waren, wie nah am Hungertuch sie lebten, wie unfähig und unwillig die Eliten waren, dies zu ändern, und wie sehr die Öffentlichkeit an Gewalt aller Art gewöhnt war. Die geringste Brotpreiserhöhung sorgte für Hungeraufstände. Für ein Pfund Brot musste ein Arbeiter Anfang des 18. Jahrhunderts einen halben Tag arbeiten. „Um 1730“, heißt es, „hat Paris 600.000 Einwohner, und davon lebt ein Großteil in äußerster Armut.“ Hungeraufstände führten zu Plünderungen, Straßenschlachten und drastischen Leibstrafen bis zum Erhängen. Kinder starben wie die Fliegen in Waisenhäusern, wurden regelrecht weggeworfen, aus Armut massenhaft auf der Straße ausgesetzt, dann zu Arbeitssklaverei oder zur Prostitution gezwungen oder lebten und starben elend als Bettler.

All das führte zu einer überbordenden Kriminalität, die ihrerseits bei vergleichbar kleinen Delikten wie Diebstahl mit drakonischen Strafen geahndet wurde: Auspeitschen, Brandmale, Rädern, Erhängen. Der Effekt der öffentlichen Grausamkeit der Justiz war nicht Abschreckung, sondern Gewöhnung an Grausamkeit.

So wurde langsam und still der Boden für den Gewaltausbruch der Französischen Revolution geebnet. Die Öffentlichkeit war an den Tod gewöhnt; „bei den gemeinen Leuten“, schreibt Wernsing, „herrscht das Gefühl vor, man lebe in einer Welt der Unordnung, die feindlich und ungerecht ist.“ Und in der ein Menschenleben nicht viel wert war. So sieht man das vorrevolutionäre Frankreich über ein Jahrhundert zu einem revolutionären reifen.

So sehr Wernsing immer auch den Abgründen der Aufklärung nachspürt, so sehr berichtet er auch von den weit in die Zukunft weisenden prophetischen Gestalten. So erzählt er die außergewöhnliche Geschichte von Olympe de Gouges. Uneheliches Kind eines Adeligen, als Mädchen zwangsverheiratet an einen Metzger, später Mätresse eines Adeligen, schrieb sie 1791 ein unfassbar modernes feministisches Manifest, das der Erklärung der Menschenrechte nachempfunden ist: die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“. „Die Frau wird frei geboren“, heißt es darin, „und bleibt dem Mann in Rechten gleichgestellt.“ Man muss sich vorstellen, wie es sein mag, einen solchen Gedanken in der patriarchalischen Welt des 18. Jahrhunderts zu denken. Wie einsam und voller Wut und Resignation mag diese Frau gewesen sein? Es bekam ihr nicht, so zu denken: Sie wurde 1793 als Anhängerin der gemäßigten Girondisten guillotiniert. Es war die Zeit, als die Revolution ihre Kinder fraß.

Wernsing führt all diese Linien bis in unsere Gegenwart. In einem berührenden Nachwort mahnt er, sowohl die befreienden wie die abgründigen Facetten aufklärerischen Denkens weiterzudenken, und warnt vor einem Rationalismus, der in der Gefahr steht, seelen- und vernunftlos zu werden. „Die Todesfabrik von Auschwitz“, schreibt er, „ist nicht in gerader Linie die Folge des Rationalismus, zeigt aber, wohin er, vernunftlos, geraten kann.“