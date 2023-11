Letzte Generation in Krefeld Klimakleber blockieren die Moerser Straße

Einer der Klimakleber oist Peter van Leendert (67). Auf die Frage, was er über die Aggressivität denkt, die manche Autofahrer den Klimaklebern entgegenbringen und über den Vorwurf, dass sie der Klimabewegung eher schaden, antwortet er: „Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit, als wieder und wieder auf die Klimakatastrophe hinzuweisen und in dieser Form zivilen Ungehorsam zu üben.“ Er berichtet, er sei schon 1983 bei einer Blockade in Mutlangen gegen amerikanische Atomraketen dabei gewesen und auch verurteilt worden. Zehn Jahre später habe das Bundesverfassungsgericht die Urteile aufgehobe. Er sei damals bereits Vater von zwei Kindern gewesen, dennoch habe er an der Blockade teilgenommen, weil die Angst und Sorge wegen der Atomraketen zu groß war.