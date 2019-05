Lesung in Krefeld : Marion Brasch liest im Theater „Lieber woanders“

Am heutigen Montag, 13. März, liest Marion Brasch im Theater Krefeld.

Brasch entstammt einer Familie deutsch-österreichischer Kommunisten mit jüdischen Wurzeln. Ihr Vater Horst Brasch (1922–1989) bekleidete nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Großbritannien hohe Ämter in der Kulturpolitik der DDR, ihre Mutter Gerda Brasch (1921–1975) war Journalistin. Marion Brasch ist die Schwester der Schriftsteller Thomas Brasch (1945–2001) und Peter Brasch (1955–2001) sowie des Schauspielers Klaus Brasch (1950–1980), die alle gegen das System aufbegehrten und dann an „Alkohol, Kokain und Verzweiflung“ zugrundegingen. Marion, 1961 in Ostberlin geboren, versuchte teils zu vermitteln und teils sich zu entziehen.