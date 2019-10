Lektüre zu Halloween : Schauergeschichten aus Krefeld

Krefeld Zur dunklen Jahreszeit gehören Spuk- und Schauergeschichten dazu: Passend zu Halloween haben der Linner Nachtwächter Heinz-Peter Beurskens und der Verleger Stefan Kronsbein düstere Sagen aus Krefeld herausgesucht.

Während es in anderen Städten einen großen Sagenschatz gibt, sieht es in Krefeld anders aus. „Das ist dem Zufall geschuldet“, sagt Kronsbein. „In eingen Regionen haben Menschen die Sagen aufgeschrieben, in anderen war das Interesse nicht da.“ Vor allem im ländlichen Raum waren Volkserzählungen beliebt. „So gibt es auch mehrSagen aus ländlichen Krefelder Stadtvierteln.“