Hilfsinstrument soll Schlimmes verhindern : Leitfaden zum Thema „Häusliche Gewalt an Kindern“

Krefeld 215 Kinder waren 2020 in Krefeld von häuslicher Gewalt betroffen. Ein neuer Leitfaden soll helfen, frühzeitig einzugreifen und Schlimmes zu verhindern.

(bk) Die Zahlen sind erschreckend. Mit Gewalt im häuslichen Bereich sind im vergangenen Jahr nach polizeilichen Angaben in Krefeld 215 Kinder in Kontakt gekommen. Die Dunkelziffer wird von Experten jedoch noch weitaus höher eingeschätzt. Häusliche Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen betrifft alle sozialen Schichten unabhängig vom Bildungsstand, Einkommen, gesellschaftlichem Status, Kultur oder Herkunft. In Krefeld wird dieses Thema immer wieder in den Blick genommen und auf das Hilfesystem aufmerksam gemacht.