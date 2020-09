Corona-Pandemie in Krefeld : Lehrkraft an der Tucholsky-Schule ist positiv getestet

Krefeld Eine Lehrkraft der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule im Westbezirk ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. In Krefeld haben sich sechs weitere Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

Eine Lehrkraft der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule im Westbezirk ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. In Krefeld haben sich sechs weitere Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Gesamtzahl positiver Tests steigt somit auf 907. Aktuell (Stand: Freitag, 0 Uhr) sind 75 Krefelder infiziert, das sind zwei mehr als am Vortag. Als genesen gelten 807 Personen. 25 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind inzwischen verstorben. Eine Person wird aktuell in den Kliniken behandelt, sie muss aber nicht beatmet werden. Das Robert-Koch-Institut meldet als Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) für Krefeld den Wert 23,8. Das Diagnosezentrum verzeichnet inzwischen 14.115 Erstabstriche. Die Zahl der Quarantänen beträgt nun 3254. Die Lehrkraft an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule hatte zu zwei weiteren Lehrkräften direkten Kontakt. Diese drei Personen sind nun in Quarantäne beziehungsweise häuslicher Isolation.