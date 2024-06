Automobile Legenden in Krefeld Traumhafte Familien-Geschichten beim Oldtimer-Treffen auf der Rennbahn

Das Treffen der Oldtimerfreunde auf der Krefelder Galopprennbahn, das an fünf Sonntagen in den Monaten Mai, Juni, Juli, August und September eines jeden Jahres stattfindet, führt nicht nur Liebhaber automobilen Kulturgutes aus Krefeld, sondern auch aus der näheren Umgebung, teilweise sogar aus Belgien und den Niederlanden, in den Stadtwald. So auch an diesem Sonntag, als ob des schönes Wetters mehr als 200 gezählt wurden.