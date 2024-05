Innovative Technik zum Klimaschutz „Woche des Wasserstoffs“ – Tag der offenen Tür auf dem Lefkeshof

Wasserstoff aus Biogas gilt als Biokraftstoff und hat einen klaren Vorteil: Durch die Vermeidung von Methanemissionen aus Gülle oder Mist entsteht bei der Verwendung eine effektive Treibhausgas-Senke. Zertifiziert wurde der Wasserstoff in Krefeld im April mit rund 250 Prozent CO 2 -Minderung. Was zunächst unmöglich klingt, resultiert aus der Tatsache, dass wertvolles, aber auch klimaschädliches Methangas aus den Ausscheidungen der Tiere aufgefangen und sinnvoll genutzt wird. Das Ergebnis ist maximaler Klimaschutz bei vollständig regionaler Wertschöpfung. Die Zulassung von biogenem Wasserstoff als grünem Treibstoff erfolgte im Rahmen der Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Jahr 2021 – ein entscheidender Fortschritt. Die gesetzliche Einigung auf einen reinen Reststoffeinsatz klingt sinnvoll: Alles, was nicht verfüttert werden kann, darf in den Tank.