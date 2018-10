Leerstände in Krefeld: Grüne kritisieren städtische Wohnungsbaupolitik

Krefeld (sti) Die Krefelder Grünen sehen sich in ihrer Skepsis hinsichtlich des Wohnungsbedarfs in der Stadt bestätigt und bezeichnen neue Ergebnisse des Wohnungsmarktreports als „Wasser auf unsere Mühlen“.

Die Immobiliengesellschaft LEG hat für Ende 2016 ein Leerstand von rund 6000 Wohnungen in Krefeld festgestellt. Die Grünen hätten mit ihren Zweifeln an dem von der Verwaltung immer wieder vorgetragenen vermeintlichen Bedarfs von 1500 neuen Wohnungen jährlich richtig gelegen, sagt Ana Sanz, Ratsfrau und baupolitische Sprecherin.

„Einige Städte im In- und Ausland haben dabei bereits gute Erfolge erzielt“, weiß Sanz. In Wuppertal beispielsweise beschäftige sich ein Mitarbeiter ausschließlich mit diesem Thema. In vielen Fällen seien die Eigentümer aktiviert worden, ihr Haus zu sanieren. Der Wohnungsleerstand in Wuppertal sei auf drei Prozent zurückgegangen. Die Stadt Rotterdam wiederum habe leere Häuser gekauft und an Menschen weiterveräußert, die kreative und handwerkliche Leistungen selbst eingebracht hätten.