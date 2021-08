Der Serienbetrug wurde ihm leicht gemacht : Lebensmittelmarkt betrogen – Haft für 34-Jährigen

Krefeld Angeklagter muss wegen gewerbsmäßigen Betrugs für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Vor dem Schöffengericht hat er gestanden, einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht zu haben.

Hauptsächlich Zigaretten, aber auch Lebensmittel und weitere Dinge des täglichen Bedarfs hatte der Mann immer wieder unter falschem Namen bestellt. Manchmal waren es sogar zwei Lieferungen an einem Tag. Innerhalb von drei Monaten entstand dem Lebensmittelmarkt ein Schaden von knapp 6000 Euro. Der teuerste Einkauf lag bei etwa 500 Euro. Der Serienbetrug sei dem Mann leicht gemacht worden, sagte der Verteidiger des 34-Jährigen. Sein Mandant habe bei der Bestellung per E-Mail immer die selben drei Lieferadressen angegeben, auf der Gerberstraße und auf dem Südwall. Den Boten fing er in den Hauseingängen ab. Dass das keinem aufgefallen ist, sei mehr als eigenartig, sagte der Verteidiger. In die Freiheitsstrafe wurde eine alte Verurteilung von fünf Monaten einbezogen.