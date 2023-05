Neue Wege gegen den Fachkräftemangel Roxana und Florin Alistari setzen auf Krefeld

Der Fachkräftemangel ist auch in Krefeld in vielen Bereichen akut. Qualifizierte Frauen und Männer sind begehrt, finden meist rasch einen Job. Kreativität und Einfallsreichtum sind bei den Arbeitgebern gefragt. Die Lebenshilfe Krefeld ist auf diesem neuen Weg unterwegs – mit Erfolg. Die Zusammenarbeit in internationalen Teams ist in dieser Branche nichts Besonderes. Ein Beispiel, wie die Integration ausländischer Kolleginnen und Kollegen gelingen kann.