Krefelder Stiftung Lebenshilfe : Werner Zimmermann scheidet nach 22 Jahren aus

Kerstin Abraham, Vorsitzende des Kuratoriums, bedankt sich bei Werner Zimmermann für 22 Jahre des Engagements in der Stiftung Lebenshilfe Krefeld. Foto: Lebenshilfe Krefeld

Krefeld In der regulären Herbstsitzung der Stiftung Lebenshilfe wurde nun Angelika Fehmer zu seiner Nachfolgerin gewählt. „Ich habe es gern gemacht“, sagt Werner Zimmermann über seine Amtszeit.

(sti) Die Stiftung der Lebenshilfe Krefeld meldet einen wichtigen Personalwechsel: Werner Zimmermann, seit der Gründung im Jahr 1999 Vorstandsmitglied der Stiftung, hat seinen Posten aus Altersgründen zur Verfügung gestellt. In der regulären Herbstsitzung wurde nun Angelika Fehmer zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Werner Zimmermann, Jahrgang 1943, ist seit Gründung 1999 im Vorstand der Stiftung aktiv. Zweimal im Jahr tritt der dreiköpfige Vorstand zusammen, um Förderanträge an die Stiftung zu beraten und zu entscheiden. Zu den in der Vergangenheit geförderten Projekten gehören unter anderem etwa die Produktion des Films „Die Götter müssen Klempner sein“, die Veranstaltung von Konzerten der Rockgruppe „Rock am Ring“ oder Zuschüsse zu Reisen, Ausflügen oder Freizeitveranstaltungen wie das ‚Begleitete Radfahren‘.