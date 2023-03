Lebenshilfe Krefeld Autismus – der Weg in ein Leben ohne Angst

Info

Der 2. April wird seit 2007 als internationaler Welt-Autismus-Tag begangen. Bei der Lebenshilfe Krefeld leben Menschen mit einer Autismusspektrumstörung in den Wohnhäusern „Haus am Berg“ und „Haus Alte Landstraße“. Ein kommunikationsorientierter Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus ist TEACCH – Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children“, übersetzt etwa: „Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbeeinträchtigter Kinder“.

Die Lebenshilfe Krefeld e.V. betreut Menschen mit geistiger Behinderung ambulant und in sechs Wohnhäusern, in zwei Kitas, im ambulanten Pflegedienst und führt das ‚Büro für Leichte Sprache – Niederrhein“.

www.lebenshilfe-krefeld.de