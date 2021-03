Demonstration : Lautsprecherdurchsagen in Krefeld irritieren Anwohner

Lautsprecherdurchsagen in Krefeld irritieren Anwohner

Krefeld Eine Demonstration sorgte am Mittwochabend für einige Aufregung in Krefeld-Bockum. Es gab Lautsprecherdurchsagen mit Blaulicht.

Es war eine ungewöhnlich angelegte Demonstration am Mittwochabend, die für eine ganze Reihe irritierter und besorgter Facebook-Meldungen sorgte, unter anderem von der Jentgesallee und der Grenzstraße/ Paul-Schütz-Straße: Man hörte eine Lautsprecherdurchsage, sah irgendwie Blaulicht, und bevor man genauer hinschauen konnte, war der Spuk vorbei. Des Rätsels Lösung: Hinter den Lautsprecherdurchsagen steckte eine Querdenker-Demonstration aus dem fahrenden Wagen. Die Demonstration war angemeldet und vorn und am Ende mit einem Polizeiwagen mit Blaulicht begeitet. Dies teilte die Polizei am Abend auf Nachfrage mit. Mit Querdenkern sind Leute gemeint, die die Coronapolitik kritisieren und die Gefahren der Pandemie herunterspielen.