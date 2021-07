Lautes Finale der Euro in Krefeld : Krefeld feiert den EM-Titel mit Mega-Party

Krefeld Kaum war das Elfmeterschießen vorbei, wurde die Innenstadt zur grün-weiß-roten Feiermeile mit Autokorsos. Die Polizei lobt die einsichtigen Fans.

(ped) Groß, ausgelassen, laut und sehr kooperativ: So hat Krefeld den EM-Titelgewinn der Italiener nach den Worten eines Polizeisprechers gefeiert. Bis zu 800 Menschen haben bis in die späte Nacht Party gemacht - unter anderem mit Autokorsos durch die Innenstadt. „Es war eine sehr freundliche Atmosphäre“, so die Polizei. In den sozialen Netzwerken hatten Anwohner über die nächtliche Ruhestörung mit Hupen und lauten Gesängen geklagt. Doch Ausschreitungen hat es laut Polizei nicht gegeben: „Es war alles im Rahmen des Zugelassenen. Wenn wir die Tifosi angesprochen haben, haben sie auch das Hupen eingestellt und die Musik leiser gemacht.“ Gegen zwei Uhr war weitgehend Ruhe eingetreten. Die Polizei hatte sich auf die Jubelfeier vorbereitet und an markanten Stellen - insbesondere an den Wällen - bereit gestanden. Als der Autokorso kein Ende nehmen wollte, seien Straßen gesperrt worden, um den Verkehr abfließen zu lassen. Die Beamten zeigten viel Verständnis, dass nach dem Nervenkrimi des Endspiels aufgestaute Gefühle losbrachen. Denn es war ein Blockbuster. Kurz nach dem Anpfiff um 21 Uhr, war die Korso-Strecke verkehrsfrei, nicht mal Fußgänger waren unterwegs. Doch schon zur Siegerehrung in Wembley feierte Krefeld auf den Straßen.