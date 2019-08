Angebot für Hülser Mütter : „Lauf Mama lauf“ — Mütter werden fit

Krefeld Outdoor Fitness mit Babybauch. Die Teilnehmerinnen der „Lauf Mama lauf“-Kurse nehmen es mit jedem Wetter auf.

Aber es sei mehr als das, erklärt Kristina Stotz (32), die Leiterin der Krefelder Kurse, die sie selbst in Krefeld etabliert hat. Es gehe um das Gruppenerlebnis, unter Gleichgesinnten zu sein und sich austauschen zu können. Außerdem, neben dem sportlichen Fortschritt und dem (Wieder)-Aufbau der Kondition bekomme man eine neue Art von Körpergefühl, auf das man auch während der Übungen setze. Es gehe dabei um Ganzkörpertraining, Kraftübungen und Cardiotraining, bzw Ausdauertraining. Und zwar nicht nur für die Mütter. Anstatt außen vor gelassen zu werden und vom Rand aus zuzusehen, machten die Kinder beim Sportprogramm mit, wie durch Dehnübungen am Kinderwagen oder Lauftraining mit Brauchtrage. Stotz ist von dem aus Berlin stammenden Konzept begeistert. Sie selbst besuchte mit ihrem jetzt dreijährigen Sohn Jakob zwei „Lauf Mama lauf“ Kurse in Aachen.

Als sie dann in ihre Heimatstadt Krefeld zurückkehrte, beschloss sie, dort selbst Kurse einzurichten, um dieses positive Erlebnis an andere Mütter weitergeben zu können. Mit Erfolg. In ihren normalen Kursen betreut die 32-jährige zwischen sieben und acht Teilnehmerinnen, zu Hochzeiten hat der Kurs bis zu 15 Teilnehmerinnen. Auch diese sind vom Konzept überzeugt, als Mutter mit dem Kind, oder ganz für sich sportlich aktiv zu werden. Teilnehmerin Julia (38) nimmt sogar schon am dritten Kursblock teil, welcher je zehn Wochen dauert. Sie ist eine der „dienstältesten“ Teilnehmerinnen in Krefeld. „Der Kurs ist eine gute Möglichkeit, Sport zu treiben, der während, aber häufig auch nach der Schwangerschaft zu kurz kommt“, betont Anne (37), die seit Oktober dabei ist, voller Überzeugung. „Die Vereinbarung von Alltag und Beruf mit den „Lauf Mama lauf Kursen“ im ersten freien Elternjahr funktioniert am besten.“ Sie nimmt öfter ihren jüngeren Sohn Ian mit zum Sport. Und nicht nur die Mütter sind eifrig dabei. Auch ältere Geschwister nehmen hier und da an den Kursen teil, so wie Frieda, die Tochter von Nicola (37) und ältere Schwester von Baby Lene. Ob die Geschwister mitmachen, hängt auch davon ab, ob sie mitmachen wollen oder ob sie anderweitig betreut werden.