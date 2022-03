Diese Übung dient der Dehnung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Und so funktioniert‘s: Die Füße schulterbreit auseinander stellen und den Körper langsam zu einer Seite bewegen, dabei den Arm über dem Kopf mitnehmen. Mit dem anderen Arm kann man sich am Oberschenkel abstützen. Danach ist die andere Körperseite dran. Generell gibt: Bei den Übungen sollte es nirgendwo wehtun – spüren darf man allerdings schon, dass man seine Sehnen und Muskeln gerade dehnt. Alle Übungen sollten in der Endposition 20 bis 30 Sekunden gehalten werden.