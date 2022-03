Lauftreffs als Motivation in Krefeld : Laufen kann auch Teamsport sein

Krefeld Alleine durch den Wald laufen, das ist nicht jedermanns Sache. Wer lieber auf Sport in der Gruppe setzt, der muss aber aufs Joggen nicht verzichten. In Lauftreffs werden Motivation, Teamgeist und Freundschaften gepflegt.

Er lauert im Winter , wenn es kalt ist, aber auch im Sommer , wenn man grillen statt Sport treiben könnte: der innere Schweinehund. Ein probates Mittel gegen ihn ist Sport in der Gruppe. In Krefeld gibt es eine Handvoll Lauftreffs, bei denen sich die Teilnehmer ganz zwanglos bei Wind und Wetter zum Laufen verabreden. Wir stellen einige vor und klären noch weitere Vorteile des sportlichen Miteinanders ab.

Themen der Serie Unter anderem erhalten Sie Informationen über den gesunden Einstieg in den Laufsport, Fakten zum Thema Laufen, die richtige Ausrüstung sowie Laufstrecken in Ihrer Region und vieles mehr.

Und genau diese Gruppendynamik ist das Erfolgsrezept der Lauftreffs. Denn die sind offen für Jung und Alt, meist auch für Anfänger und Fortgeschrittene - jeder ist willkommen. „Unser Lauftreff bietet zum Beispiel einen Lauf in gemäßigtem Tempo über sechs Kilometer zur Burg Linn und zurück. Dieser soll Wiedereinsteigende und Leute, die für ihre Gesundheit trainieren, ansprechen. Wir haben aber auch ambitionierte Läuferinnen und Läufer, von denen es einige erfolgreich bis zum Halbmarathon und sogar bis zum Marathon schaffen“, sagt Hess. „Die Wiedereinsteigenden und die gesundheitsbewussten Teilnehmer sind dann in ihren 40ern und sagen sich, dass jetzt der Zeitpunkt ist, endlich was für sich zu tun.“ Doch auch einige Läuferinnen und Läufer, die es später bis zum Iron Man bringen, beginnen ihre Karriere in solchen Lauftreffs. „Manch einer unserer Teilnehmenden läuft nach Pulsmesser und ist sehr konzentriert, ein anderer möchte soziale Kontakte knüpfen“, erzählt Hess. Wichtig ist ihm klarzustellen, dass der Leistungsgedanken bei ihnen keine Rolle spielt. „Bei uns steht der Spaß ohne Druck im Vordergrund, dies gilt für die Marathonläuferin und den Marathonläufer ebenso wie für die gemütlich Joggenden.“ Wichtig sei es, auch im Winter durchzuhalten. Denn wer in dieser Jahreszeit pausiert, fängt im Frühjahr wieder bei Null an, sagt Hess.