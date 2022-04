Tipps für Strecken : Sechs Vorschläge zum Laufen in Krefeld

Serie Krefeld Krefeld ist eine wunderbare Laufstadt: Es gibt Parks, Wege über Felder und Orte und viele Möglichkeiten, alles zu kombinieren. Wir haben sechs Vorschläge der kostenlosen Lauf- und Touren-App Komoot zusammengestellt.

Der Krefelder Marathon-Läufer Manuel Kölker läuft gerne vom Stadtwald aus bis nach Traar zur Bäckerei Hoenen und zurück. Die Strecke ist typisch für eine Stadt wie Krefeld, die gesegnet ist mit Parks, Waldpartien und Orten, die wie Traar eingebettet sind in Felder und angeschlossen an einen Landschaftspark wie den Stadtwald. Läufer können ihre Strecken sehr flexibel variieren – nach Länge, Untergrund (Asphalt, Park- oder Waldweg – Läufer bevorzugen sehr unterschiedliche Untergründe) und Landschaft vom Chemiepark am Rhein bis zur Seeanmutung rund um den Elfrather See oder Parks, Parks Parks.