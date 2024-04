Oberstraße in Krefeld Late-Night-Shopping in Uerdingen

h den erfolgreichen Ausgaben des Abendmarktes in den vergangenen Jahren hat der Uerdinger Kaufmannsbund in diesem Jahr am Konzept gefeilt, um die einzelnen Innenstadtbereiche mehr in den Fokus zu setzen. Ziel ist, gemeinsam die Uerdinger Einkaufsstraßen zu erleben. Dazu starten die Organisatoren am 3. Mai von 16 bis 22 Uhr mit einem Late-Night-Shopping auf der Oberstraße. Bis 21 Uhr werden dort die Einzelhändler öffnen, es wird ein Puppentheater und Kinderschminken für die Kleinsten geben und die lokalen Restaurants und Bars werden ein breites Speisen- und Getränkeprogramm anbieten. Bei „Miss Sporty“ und beim „Haltungsbauer“ können sich Interessierte zudem um ihre Fitness und Gesundheit kümmern. Passend dazu bietet die Obertor-Apotheke Blutdruckmessungen an. Aufgehübscht wird die Flaniermeile durch ein zusätzliches Speisen- und Getränkeangebot sowie live gespielte Musik von Ralf Küntges.