Ehrung für großen Mut : Laschet verleiht Rettungsmedaille des Landes an Zoe

Ministerpräsident Armin Laschet will der Krefelder Gymnasiastin Zoe am Mittwoch mit 25 anderen Lebensrettern in Düsseldorf die Rettungsmedaille NRW verleihen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Über einen Abgrund hinweg rettete die Krefelderin zwei Menschen aus einem brennenden Dachgeschoss im Nachbarhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothea Hülsmeier und Eva Gerten

Es war mitten in den Sommerferien 2018 und Zoe sollte eigentlich zum Französisch-Kurs gehen. Morgens saß die damals 13-Jährige in der Küche beim Frühstück, ihre Mutter war unterwegs. Da hörte sie Geschrei auf der Rückseite des Wohnhauses mitten in Krefeld. Das Dachgeschoss des Nachbarhauses brannte lichterloh, eine Frau und ihr sechsjähriger Sohn hingen mit den Beinen schon aus dem Fenster.

Zoe eilte auf die Terrasse der dreigeschossigen Wohnung, stellte sich auf einen Stuhl und zog Mutter und Kind über die ein Meter breite Lücke herüber. Dafür wird die mutige Gymnasiastin am Mittwoch in Köln von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

„Ich wundere mich manchmal heute noch, wie ich das geschafft habe. Denn der Junge war ziemlich schwer und konnte nicht so richtig mithelfen. Bei der Frau ging es leichter“, erinnerte sich Zoe am Samstag an die dramatische Situation. Erst zwei, drei Tage später habe sie begriffen, was da eigentlich abgelaufen war, sagt das Mädchen. „Ich hielt mich selbst gar nicht für so stark.“

„Für Zoe war das selbstverständlich“, sagt ihre Mutter Clarissa Karg. „Ich weiß nicht, ob ich als Erwachsene so gehandelt hätte.“ In der Wohnung habe Zoe der geretteten Syrerin sogar noch ein Tuch aus dem Schrank geholt und ihr etwas zu trinken angeboten. Geistesgegenwärtig sei sie dann mit der jungen Frau und ihrem Kind - Flüchtlingen aus Syrien - aus der elterlichen Wohnung geeilt. Denn auch dort breitete sich bereits lebensgefährliches Rauchgas aus.

Die Lage an jenem August-Morgen war dramatisch: Als die Feuerwehr eintraf, stand das Dachgeschoss des Nachbarhauses der Kargs bereits in Flammen. Über Drehleitern wurden weitere Bewohner gerettet. Zwei Männer waren vor der großen Hitze ebenfalls auf das Dach geflüchtet. Mit Atemschutz löschten Feuerwehrtrupps die Flammen. 40 Feuerwehrleute, Notärzte und Rettungswagen waren im Einsatz.

Die Familie Karg hatte Glück, dass das Feuer nicht auf ihre holzverkleidete Wohnung übergriff. Dennoch bot sich nach den Löscharbeiten auch in ihrem Zuhause ein chaotisches Bild. Monatelang dauerten die Sanierungsarbeiten. Inzwischen sei alles wieder „tip top“, sagt Clarissa Karg. Tochter Zoe wurde nach ihrer Rettungstat von Freunden und Mitschülern eine Zeitlang „Feuermädchen“ genannt. „Die waren wohl stolz auf mich. Aber helfen ist mir immer schon leicht gefallen.“

So unterstützte sie in der Grundschule ein Mädchen, das von anderen gemobbt wurde - und zog so die Hänseleien auf sich selbst. „Ich wusste aber, ich kann das besser ertragen als sie, weil ich mich nicht von anderen ärgern lasse.“ Lange danach noch waren die beiden Mädchen befreundet. Ihre Hilfsbereitschaft will Zoe nun auch bei Unicef einsetzen und in der Krefelder Arbeitsgruppe mitmachen. Zudem unterstützt sie die Aktion „Rhinecleanup“.

Neben der mutigen Zoe wird Laschet am Mittwoch in Köln 25 weitere Personen auszeichnen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens andere Menschen aus einer lebensbedrohlichen Notlage gerettet haben.