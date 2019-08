Krefeld : Laschet kommt zum Zukunftskongress

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besucht am 3. März Krefeld. Foto: dpa/Federico Gambarini

Krefeld Der Ministerpräsident würdigt so den „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“. Die IHK will mehr Druck bei kommunaler Wirtschaftspolitik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist auch ein politisches Bekenntnis zur Bedeutung wirtschaftspolitischer Anstrengungen in den Kommunen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht im März 2020 den „Zukunftskongress“ in Krefeld, wenn IHK und Stadt Krefeld den „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ vorstellen. Es geht dabei um die Ergebnisse eines Arbeitsprozesses, in dem zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Stadtgesellschaft, Politik und Wirtschaft zusammentragen, wie die Wirtschaft in Krefeld voranzubringen ist (wir berichteten). „Wir sind auf gutem Wege, wir werden eine Reihe guter Projekte an den Start bringen“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein.

Mit Turnschuhen im Dienst: Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, trat am Dienstag seinen Dienst in der Krefelder IHK-Zentrale ungewohnt leger an. Hintergrund: Er hatte zuvor die Fleher Rheinbrücke besichtigt. Der Weg führte ins Innere der Brücke; bequemes, sicheres Schuhwerk war geboten. Die maroden Brücken in NRW gehören zu den Sorgenkindern der Wirtschaft. Foto: Jens Voss

Die IHK will sich generell stärker in die Suche nach kommunalpolitischen Konzepten zur Stärkung der Wirtschaft einschalten. Sie startet im September in allen 19 Kommunen des Kammerbezirks unter den 78000 Mitgliedsunternehmen eine Umfrage über Erwartungen, Wünsche und Forderungen an die Kommunalpolitik. „Bis Juni 2020 werden wir auf dieser Grundlage einen Forderungskatalog für jede Kommune erarbeitet haben“, sagt Steinmetz. Mit diesem Katalog wolle man dann in den anstehenden Kommunalwahlkämpfen auch Kandidaten und Parteien konfrontieren. Er appellierte an Politik und Verwaltung, ein wirtschaftspolitisches Profil zu entwickeln. „Wir schauen zu oft ausschließlich auf die Bundes- und Landesebene, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Ich glaube auch an die Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene.“

Ortstermin: IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (3.v.l.) bei der Besichtigung der Fleher Rheinbrücke. Die Brücke muss saniert werden; die Arbeiten werden voraussichtlich fünf Jahre dauern. Foto: IHK

Info Der „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ IHK Mittlerer Niederrhein, Stadt Krefeld und Wirtschaftsförderung Krefeld haben 2018 den „Aktionsplan Wirtschaft für Krefeld“ initiiert. Gemeinsam mit Unternehmen, Gewerkschaften, der Hochschule Niederrhein und vielen anderen Institutionen wurden vier Arbeitsgruppen gebildet: „Infrastruktur, Mobilität, Flächen“, „Lebensqualität und Urbanität“, „Bildung, Fachkräfte und Arbeitsmarkt“ sowie „Innovation, Gründung und Digitalisierung“. Die Ergebnisse werden am 3. März 2020 bei einem Zukunftskongress vorgestellt.

In diesem Zusammenhang thematisiert Steinmetz auch die sogenannte Zonser Erklärung, in der 34 NRW-Kommunen (darunter Krefeld) ein Zeichen gegen „Dumping“ bei der Gewerbesteuer setzen wollen. Für Furore hatte bekanntlich die Stadt Monheim gesorgt, die mit drastischen Gewerbesteuersenken so viele Unternehmen anzog, dass die Stadt mit den nun sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen ihre Verschuldung abbauen konnte. Es sei, sagte Steinmetz an die Adresse der Unterzeichner der Zonser Erklärung, „ein bisschen kess, nur dagegen zu sein, dass andere Kommunen in den Wettbewerb einsteigen, anstatt zu Hause zu schauen, wie man Ausgaben reduzieren und den Wettbewerb annehmen kann“. Die Steuerbelastung für die Unternehmen sei im Kammerbezirk deutlich gestiegen: Im Jahr 2000 lagen die Hebesätze demnach bei 370 bis 450 Punkten, heute liegen sie bei 410 bis 490 Punkten (in Krefeld: 480). „Warum liegen die Hebesätze in Hessen im Schnitt bei 400, in Bayern bei 373 und in Baden-Württemberg bei 371 Punkten?“, fragt Steinmetz. Die Gewebesteuereinnahmen hätten sich fast verdoppelt; die Kommunen in NRW hätten kein Einnahme-, sondern ein Ausgabenproblem.

Druck machen will Steinmetz beim Thema Interkommunales Gewerbegebiet an der A44 zwischen Krefeld und Meerbusch. 2018 sei die Fläche im Regionalplan als Gewerbegebiet ausgewiesen worden; der Stand heute ist: Still ruht der See“, beklagte Steinmetz. Er wolle sich bei einem Gespräch mit Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer erneut für die Entwicklung des Gebietes einsetzen. „Dieses Gebiet liegt optimal, es würde überregional ausstrahlen, das muss vorangehen“, sagte Steinmetz.