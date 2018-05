Krefeld : Lanxess verkündet Rekordergebnis für das Jahr 2017

Krefeld Die Lanxess AG blickt auf ein Rekordjahr zurück. Der Standort Krefeld spielt dabei keine unwesentliche Rolle. Lanxess betreibt im Chempark in Uerdingen ihren weltweit zweitgrößten Standort. Der Konzern ist mit fünf Geschäftsbereichen in der Seidenstadt vertreten. "Das vergangene Jahr hat in beeindruckender Weise gezeigt, dass unsere Strategie sich auszahlt und wir voll auf Wachstumskurs sind", betonte Lanxess-Vorstandsvorsitzender Matthia Zachert gestern vor Aktionären in Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem besten Quartalsergebnis seiner Geschichte knüpft Lanxess in den ersten drei Monaten des Jahres an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 an. Der Umsatz wuchs im Auftaktquartal um knapp sieben Prozent auf rund 2,6 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verbesserte sich deutlich um 14 Prozent auf 375 Millionen Euro gegenüber dem Vergleichsquartal. Der Konzern hat daraufhin seine Prognose für das Gesamtjahr 2018 angehoben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Hauptversammlung angesichts der Geschäftsergebnisse eine Dividende in Höhe von 80 Cent vor - 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Ausschüttungsvolumen von 73 Millionen Euro. "Damit setzen wir den Trend der vergangenen Jahre fort", so Zachert.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr stieg das EBITDA vor Sondereinflüssen um 30 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro, den bisher höchsten Wert der Unternehmensgeschichte. Wesentliche Gründe für den starken Ergebnisanstieg waren gesteigerte Absatzmengen in allen Segmenten sowie der starke Beitrag der im vergangenen Jahr erworbenen Chemtura-Geschäfte.



zurück

weiter

Der Umsatz stieg ebenfalls deutlich um 26 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro. Zwar sank das Konzernergebnis auf 87 Millionen Euro nach 192 Millionen Euro im Vorjahr. Rechnet man allerdings die erheblichen einmaligen Sonderaufwendungen vor allem für die Integration der Chemtura-Geschäfte und für die Konsolidierung von Produktionsnetzwerken und Wertschöpfungsketten sowie eine Einmalbelastung aus der US-Steuerreform heraus, stieg das Konzernergebnis um 54 Prozent von 246 Millionen Euro auf 379 Millionen Euro.

Zachert blickte in seiner Rede über die bisherigen Geschäftsergebnisse hinaus. Das Rekordergebnis sei lediglich eine Wegmarke in der Entwicklung von Lanxess. Ein wesentlicher Schritt in dieser Neuausrichtung war 2017 die Übernahme und Integration von Chemtura. Mit dem Abschluss der Akquisition wurde Lanxess zu einem der führenden Anbieter für Flammschutz- und Schmierstoff-Additive weltweit. Zugleich verstärkte der Konzern seine Präsenz in den Wachstumsmärkten Nordamerika und China.

(sti)