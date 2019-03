Wirtschaft: Lanxess investiert in den Standort Uerdingen

Lanxess investiert in den Standort Uerdingen

Krefeld Der Spezialchemiekonzern erweitert seine Kapazität zur Herstellung von Benzylalkohol im Chempark um 30 Prozent.

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess reagiert auf die große Nachfrage mit einer „niedrigen zweistelligen Millionen-Investition“ am Standort Uerdingen. Die Gesellschaft erweitert im Chempark ihre Produktionskapazität zur Herstellung von Benzylalkohol für den weltweiten Markt um rund 30 Prozent. Der zweistufige Ausbau der Anlage soll Ende 2019 abgeschlossen sein. Darüber hinaus hat der Geschäftsbereich Advanced Industrial Intermediates (AII) an seinem indischen Standort Nagda Erweiterungspläne. Dort führten in den vergangenen Jahren bereits mehrere Verfahrensverbesserungen zu einer Kapazitätssteigerung für Benzylalkohol.