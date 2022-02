Serie Schwangerschaft und Geburt : Lange Wartelisten fürs Babyschwimmen

Krefeld Erste Erfahrungen mit dem Element Wasser können Babys und ihre Eltern in speziell auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmten Kursen machen.

Besonders beliebt bei Eltern sind Schwimmkurse für Babys und Kleinkinder. Eigentlich sind es Kurse zur Wassergewöhnung, denn mit Schwimmen hat das fröhliche Platschen sehr wenig zu tun. Zwei Anbieter in Krefeld sind das Gesundheitszentrum Salvea und der SV Bayer Uerdingen 08. Beide bieten mehrmals die Woche Kurse an und raten dazu, gleich nach der Geburt die Kinder auf die Teilnehmerliste setzen zu lassen.

Baby-Serie: Action für Zwerge, Pekip & Co : Schwimmen regt Babys Bewegung an

Schwimmen im Sinne von alleine durchs Wasser schwimmen wird hier allerdings noch nicht erlernt. „Das erfolgt eher später, wenn sich die kognitiven und motorischen Fähigkeiten weiter ausgebildet haben“, erklären Spielmann und Musch. Beim Babyschwimmen stünde die Eltern-Kind-Interaktion, also das gemeinsame Erleben im Spiel- und Erlebnisraum Wasser, im Vordergrund. „Gleichzeitig erfahren die Säuglinge, was Wasser mit ihnen macht. Sie spüren den Wasserdruck, wodurch das Herz-Kreislaufsystem und die Atmung angeregt werden. Gleiches geschieht auch durch die Wassertemperatur, die bei uns 34 Grad beträgt“, sagen die beiden. Zudem unterstützten die Bewegungen die motorischen Fähigkeiten. „Die kognitiven Fähigkeiten werden durch die Spielangebote angeregt. Außerdem findet schon früh eine soziale Interaktion mit Gleichaltrigen statt.“

Doch der Schwimmkurs ist auch eine Investition in die Zukunft. „Das alles hilft Kindern, sich frühzeitig mit dem Wasser vertraut zu machen und nach und nach Fähigkeiten zu entwickeln, die später für das Schwimmenlernen gebraucht werden“, sagen Spielmann und Musch. „Positive Wassererfahrungen mit dem Schutz eines Elternteils wirken sich auf das Selbstvertrauen der Kinder aus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die mit dem Babyschwimmen bei uns beginnen und auch am Kleinkinderschwimmen teilgenommen haben, sich vor allem in den Anfängerkursen in der Schwimmschule leichter tun als Kinder, die erst mit vier Jahren oder später ihre ersten Wassererfahrungen in einem Kurs machen konnten.“