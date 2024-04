Niederschlag in Krefeld „So viel Regen wie noch nie zuvor“ – Landwirte kämpfen mit schweren Böden

In der Regel herrscht Vorfreude auf warme Temperaturen und Sonnenschein im Frühling. In diesem Jahr ist der April jedoch von starken Regenfällen und kühlen Tagen gezeichnet. Für den Normalbürger ist das höchstens nervig. Für die Landwirte ist es mehr als das: Wie gut sie mit ihrer Arbeit in den Frühlingsmonaten vorankommen, hängt in hohem Maße davon ab, wie gut das Wetter mitspielt.