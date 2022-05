Landtagswahl NRW 2022 : AfD-Kundgebung in Krefeld bleibt friedlich

Krefeld Zur Erleichterung der Polizei ist es bei der Abschlusskundgebung der NRW-AfD zum Wahlkampf friedlich geblieben. Etwa 70 AfD-Anhänger standen bis zu 150 Gegendemonstranten gegenüber – beide Gruppen getrennt durch ein großes Polizeiaufgebot.

Mit Ansprachen vom Spitzenpersonal von Bundes- und Landesebene hat die AFD ihren Landtagswahlkampf mit einer Kundgebung in Krefeld abgeschlossen. Die etwa eineinhalbstündige Veranstaltung am Samstagvormittag auf dem Platz vor dem historischen Rathaus war begleitet von ohrenbetäubendem Krach einer Gegendemonstration. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort – „wir waren auf mehr Teilnehmer vorbereitet“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Denn Kundgebung und Gegenkundgebung waren dafür, dass es um die NRW-AFD ging, schwach besucht: Nach Polizeiangaben hatte die AFD rund 70 Personen mobilisiert, die Gegendemonstranten waren mit rund 150 Personen aufgelaufen.

Ranghöchster und prominentester AFD-Politiker war der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla , zugleich Chef der AFD-Bundestagsfraktion. Er deklinierte die bekannten AFD-Themen durch, bezeichnete die AFD als einzige Partei mit realitätsorientierter und seriöser Oppositionspolitik, die noch Politik für den Mittelstand mache. Er sprach sich gegen Waffenlieferungen für die Ukraine aus, beklagte die steigenden Energiepreise durch die Embargopolitik gegen Russland und ließ Sympathie für den ungarischen Ministerpräsidenten Orban erkennen, weil der sich gegen die Embargopolitik wehre und sage „mein Ungarn zuerst“; Chrupalla sagte dann in Anlehnung an den Trump-Spruch „America first“, auch die AFD wolle eine Politik nach dem Motto „deutsche Interessen zuallererst“ machen.

Markus Wagner , Fraktionsvorsitzender der AFD-Landtagsfraktion in NRW, nannte die AFD „die Partei, die immer recht“ habe, und ging besonders auf die Schießerei in Duisburg zwischen Clans und den Hells Angels ein. Er behauptete, die NRW-Politik von SPD und CDU habe lange Jahre zugesehen, wie die Clans sich ausbildeten, machte auch „unkontrollierte Zuwanderung“ dafür verantwortlich und forderte mehr Abschiebungen von Clanmitgliedern.

Der Landesvorsitzende der NRW-AFD und Krefelder Ratsherr Martin Vincentz, zugleich promovierter Mediziner, bekräftigte die Kritik der AFD an der Impfpflicht, auch an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Vincentz behauptete auch, die AFD-Werte in den Umfragen würden immer besser werden, während sich die Grünen im Abschwung befänden – auf welche Umfragen er sich beruft, sagte er nicht. Nach jüngsten Presseveröffentlichungen liegt die AFD wie die FDP bei sieben Prozent (ZDF-Sonntagsfrage), während die Grünen bei 18 Prozent angesiedelt werden (dimap im Auftrag des ZDF). Bei der NRW-Landtagswahl 2017 kam die AFD auf 7,4 Prozent – nach den jüngsten Umfragen haben die Rechtspopulisten also leicht verloren, während die Grünen 2017 auf 6,4 Prozent kamen und nun drastisch zugelegt haben. Bestätigen sich die Umfragen, werden die Grünen die eigentlichen Gewinner der Wahl am 15. Mai sein. Vincentz‘ These vom angeblichen Abschwung der Grünen ist schlicht falsch – Pfeifen im Walde einer Partei, die trotz aller „wir haben immer recht und sagen als einzige die Wahrheit“-Rhetorik bei sieben Prozent dümpelt.