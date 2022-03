Landtagswahl 2022 : Diese Kandidaten sind für die Krefelder Wahlkreise vorgeschlagen

Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Foto: Roland Keusch Bildjournalist Gerdastr. 7 42897 Remscheid/Roland Keusch

Krefeld 19 Kandidaten in den zwei Wahlkreisen 48 und 49 haben die Parteien vorgeschlagen. Über die Zulassung entscheidet der Kreiswahlausschuss.

(RP) Die Vorschlagsfrist für die am Sonntag, 15. Mai, stattfindende Landtagswahl ist abgelaufen. Die rechtzeitig eingereichten Vorschläge für Krefeld in den Wahlkreisen 48 und 49 liegen jetzt bei der Kreiswahlleiterin vor. Dabei gibt es für den Wahlkreis 48 – Krefeld I / Viersen III – insgesamt zehn Vorschläge, für den Wahlkreis 49 – Krefeld II – sind es neun.

Zur Entscheidung über die Zulassung aller eingereichten Wahlvorschläge tagen am kommenden Freitag, 25. März, die jeweiligen Kreiswahlausschüsse (WK 48 ab 14 Uhr, WK 49 ab 15 Uhr) in der Aula der Gesamtschule Uerdingen, Uerdinger Straße 783, in öffentlichen Sitzungen.