Urteil am Landgericht Krefeld : Sechseinhalb Jahre Gefängnis für Spielhallenräuber

Urteil am Landgericht Krefeld

Am Landgericht wurde gestern das Urteil gegen drei Räuber gesprochen. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Die drei Beteiligten hatten Ende 2018 und Anfang 2019 mehrere Überfälle in Krefeld begangen.

Das Landgericht Krefeld hat am Mittwoch ein Räubertrio zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die jungen Krefelder hatten sich unter anderem zu einer Reihe von Raubüberfällen auf Spielhallen Ende des vergangenen und Anfang diese Jahres bekannt bekannt. Bei einem der Überfälle hatte ein Opfer einen Herzinfarkt erlitten.

Bezüglich des zweiten 20-Jährigen fiel die Prognose nicht so günstig aus. Die Jugendgerichtshilfe sah keine Chance in „ambulanten Maßnahmen“. Der Angeklagte habe bisher nicht mitgewirkt. Er sei mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. und stehe nicht zu seiner Schuld. Er riet zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung.