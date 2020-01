Landgericht Krefeld : Mordverdächtiger wegen Totschlags vorbestraft

Krefeld Auflauf und großes Aufgebot von Presse und Fernsehen gestern im Krefelder Landgericht.

Am ersten Verhandlungstag der Berufung, zu der S. unter schwerer Bewachung aus der Untersuchungshaft vorgeführt erschien, wurde durch Verlesen bekannt, dass Michael S. wegen Totschlag in Jahre 1999 zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er hatte eine Frau mit 120 Messerstichen brutal getötet. Die Strafe musste er voll verbüßen. S. wurde sowohl in diesem Verfahren als auch in dem Berufungsverfahren in der neuen Sache als immens gefährlich bezeichnet.