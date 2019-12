Landgericht Krefeld : Urteil: Diebesbande muss für Jahre hinter Gitter

Krefeld Einer der Angeklagten ist laut Sachverständigem wegen verminderter Intelligenz nur bedingt schuldfähig.

Einer blieb im Wagen, zwei gingen in die Wohnungen und überrumpelten mit üblen Tricks alte Menschen. Sie klingelten und gaben vor, der Nachbar, den sie besuchen wollten, sei nicht zu Hause. Bei den Rentnern wollten sie eine Nachricht hinterlassen. Dann wurde der Wohnungsbesitzer abgelenkt, damit einer der Täter die Wohnung nach Bargeld und Schmuck durchsuchen konnte.

Einmal hatten sie eine Rentnerin direkt beim Einkaufen angesprochen und so getan, als würde man sich kennen. Die ältere Frau habe ihnen sofort ihre Wohnadresse genannt. Kurz darauf kamen sie zu einem Besuch der alten Frau und bestahlen sie.

Prozess in Aachen

Prozess in Aachen : Flüchtling soll 73-Jährige lebensgefährlich verletzt haben - Gericht prüft Schuldfähigkeit

Ein Sachverständiger befasste sich lange mit der Frage, ob die drei Angeklagten voll schuldfähig sind. Die 32-Jährige hatte angegeben, über Jahre hinweg Valium konsumiert zu haben. Dadurch habe sie sich „auf einer rosa Wolke“ befunden und die Taten als nicht so schlimm empfunden. Regeln und Gesetze habe sie dann nicht so ernst genommen. Dabei liege es nach Angaben der Angeklagten „nicht in ihrer Natur, ältere Menschen zu bestehlen“. Ihr habe allerdings das Feingefühl für Geld gefehlt, und sie hatte Schulden.