Landesweiter Warntag : Am Donnerstag heulen in Krefeld die Sirenen

Am Donnerstag heulen in Krefeld die Sirenen

Diese Sirene steht an der Straße Am Rotdorn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Um 11 Uhr wird es heute laut: Sirenen heulen, Warn-Apps schlagen an. Der zweite Donnerstag im März ist offizieller Probealarm und Warntag.

In Krefeld werden als akustischer Weckeffekt Sirenen eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu erzeugen. Außerdem hält die Stadt Krefeld eine Bürgerinformation bei der Feuerwehr vor. Dort gibt es Informationen darüber, was wo passiert, wer betroffen ist und was die eventuell erforderlichen Verhaltensweisen sind.