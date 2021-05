Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik : Einkommensmillionäre kehren Krefeld den Rücken

Krefeld Die Zahl der Steuerpflichtigen in der Seidenstadt mit Einkünften von über einer Million Euro sank um 4,1 Prozent. In NRW hingegen steigen die Zahlen.

Die Zahl der Einkommensmillionäre in Nordrhein-Westfalen (plus 394 auf 5673), im Regierungsbezirk Düsseldorf (plus 118 auf 1802) und in der Landeshauptstadt (plus 64 auf 527) ist jeweils deutlich gestiegen. In der Stadt Krefeld sind die Steuerpflichtigen mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als eine Million Euro im Jahr weniger geworden. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) veröffentlichte am Montag die aktuellen Zahlen für das Jahr 2017. Demnach lebten in Krefeld 70 Einkommensmillionäre. Im Jahr zuvor waren es noch 73. Nach dieser Entwicklung ist die Stadt Krefeld mit Rang 124 aus dem vorderen Drittel ins obere mittlere Drittel (Rang 142) der 396 Städte und Gemeinden abgerutscht. Gemessen auf 10.000 Einwohner kommen in Krefeld 3,1 Einkommensmillionäre.