Krefeld: Land zahlt 5,8 Millionen Euro für den Ausbau des Krefelder Breitbandnetzes

Krefeld Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart übergab den Zuwendungsbescheid. Es sollen rund 215 Kilometer neue gigabitfähige Leitungen verlegt werden.

Die Stadt Krefeld hat die Bewilligung zur Ko-Finanzierung für rund 5,8 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen für den Ausbau des Breitbandnetzes erhalten. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, übergab in Düsseldorf nun offiziell den Zuwendungsbescheid an Christoph Wermuth und Rafael Markwald von der Stadtverwaltung.

Nachdem in einer durch die Stadt in Auftrag gegebenen Erhebung in Teilen des Stadtgebietes, darunter auch in Gewerbegebieten, weiterhin bestehende Versorgungsdefizite festgestellt worden sind, wurde bereits im vergangenen Jahr ein Förderantrag der Stadt zum Ausbau des Breitbandnetzes in Höhe von 5,8 Millionen Euro vom Bund bewilligt. Nun stehen 11,6 Millionen für den Breitbandausbau in Krefeld zur Verfügung. Insgesamt sollen rund 215 Kilometer neue gigabitfähige Leitungen verlegt werden.