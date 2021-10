Corona-Regeln : Land NRW kassiert Masken-Verfügung von OB Meyer

Krefeld De Landesregierung hat die Verfügung von Oberbürgermeister Frank Meyer, wonach die Maskenpflicht an Schulen auch im Klassenzimmer weiter bestehen bleibt, umgehend aufgehoben. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) räumt allerdings ein, dass nicht alles dafür spreche, die Maskenpflicht aufzuheben.

Das Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht zum 2. November kann nicht von den Schulen in Nordrhein-Westfalen ausgehebelt werden. Einzelne Schüler haben aber Entscheidungsfreiheit. Das hat das Schulministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf klargestellt. „Die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht gilt landesweit. Schulen dürfen keine eigenen Regelungen erlassen“, hieß es aus dem Ministerium. „Dessen ungeachtet können Schülerinnen und Schüler individuell für sich entscheiden, weiterhin eine Maske zu tragen.“ Die Stadt Krefed hat sich in ihrer Entscheidung auf einen Schulgipfel berufen; die Schulleiter hätten demnach einhellig befürwortet, die Maskenpflicht beizubehalten

Der Krisenstab der Stadt Krefeld hatte am Freitag beschlossen, die Maskenpflicht in Schulen aufrechtzuerhalten. Das Gesundheitsministerium müsse dem allerdings zustimmen, teilte die Stadt mit. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erteilte dem Plan der Stadt umgehend eine Absage. In der „Aktuellen Stunde“ im WDR Fernsehen sagte er: „Das Ministerium wird ganz klar entscheiden, dass das nicht okay ist.“ Krefeld habe eine Corona-Inzidenz, die unter dem Bundesdurchschnitt liege. „Es gibt keine besonderen Auffälligkeiten an den Krefelder Schulen. Und damit gilt Landesrecht auch in Krefeld.“