Textilentwürfe im Blickpunkt : Land finanziert Forscher fürs Museum

Krefeld Das Landesministerin für Kultur und Wissenschaft finanziert Volontariat im Kaiser Wilhelm Museum zur Erforschung der Textilentwürfe Sonia Delaunays.

Krefeld ist wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft: Das kommt nun ganz besonders durch die Förderung des Kaiser Wilhelm Museums aus dem Programm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen Nordrhein-Westfalen“ des Landesministeriums für Kultur und Wissenschaft zum Ausdruck. Zum zentralen Auftrag der Museen gehöre neben dem Sammeln, Bewahren und Vermitteln auch das Erforschen ihrer Bestände. Krefeld wird eines von 16 Kunstmuseen, in denen mit Hilfe des Landes 17 wissenschaftliche Volontariate bezahlt werden. Die auf zwei Jahre angelegten Projekte sind an den Kontext der jeweiligen Sammlung geknüpft. Das Programm soll zudem die Zusammenarbeit von Kunstmuseen einschlägigen Lehrstühlen in Nordrhein-Westfalen verstärken.

Der Zuschuss für Krefeld diene der Aufarbeitung eines neu erworbenen, bislang nahezu unerforschten Konvoluts von 100 gezeichneten Textilentwürfen von Sonia Delaunay aus den 1920er bis 1940er Jahren. Ferner finde er Verwendung für die Stärkung der Verbindungen zwischen freier und angewandter Kunst in der Moderne als Schwerpunkte der Sammlung. Die Ergebnisse der Arbeit des wissenschaftlichen Volontärs sollen in einer Ausstellung und einer begleitenden Publikation präsentiert werden, teilte das Ministerium mit.

„Mit den neuen Forschungsvolontariaten haben wir erstmals ein Ausbildungsprogramm aufgesetzt, das sich spezifisch der Erforschung von musealen Sammlungen widmet. Die Kunstmuseen gewinnen so für die Arbeit an ihren Beständen junge Wissenschaftler und schärfen ihre individuellen Schwerpunkte. Die künftigen Volontäre leisten an der Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst und Vermittlung einen wichtigen Beitrag zur Erschließung des umfassenden künstlerischen Erbes, das in den Museen bewahrt wird. Damit stärken wir den vielfältigen und traditionsreichen Museumsstandort Nordrhein-Westfalen“, sagte Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.